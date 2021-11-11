Новые законы начнут регламентировать в России действие QR-кодов

Два новых законопроекта в отношении QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции и позволяющих посещать объекты торговли, общественные места и транспорт, находятся в правительстве России, сообщил РБК со ссылкой на собственные источники. Согласно первого документа, поправки должны будут внесены в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Это экстренная мера с учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая будет действовать до июня 2022 года. Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом, — объяснил источник РБК.

Также он уточнил, что объекты, на посещение которых будут вводиться QR-коды, смогут определять главы регионов, в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.



Также, по данным источника издания, до 1 февраля вместо QR-кодов будет разрешено предъявлять отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов с момента его выдачи. Однако после этой даты данная возможность останется лишь для категории граждан с медотводом от вакцинации. Этот законопроект также обяжет медицинские лаборатории осуществлять передачу результатов ПЦР-тестов на портал «Госуслуги» в течение 24-х часов.



При этом на работе общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и розницы с товарами первой необходимости законопроект не отразится. По словам источника, на них требования о документальном подтверждении иммунитета не распространятся.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявило том, что полная отмена QR-кодов и ограничительных мер возможна только после окончания пандемии.