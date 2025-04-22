Новые взрывы в Киржаче: что случилось на самом деле, была ли атака ВСУ

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Днем 22 апреля в Киржачском районе Владимирской области прозвучали взрывы, очевидцы наблюдали столбы дыма. Минобороны РФ сообщило о детонации боеприпасов. Что об этом известно, что произошло в Киржаче на самом деле, были ли новые взрывы?

Что произошло в Киржачском районе 22 апреля

МЧС ввело режим ЧС в Киржачском районе Владимирской области после нескольких мощных взрывов. Губернатор Александр Авдеев подтвердил информацию об инциденте, не приводя подробностей.

«Работают ответственные службы. Более подробная информация будет сообщена позже», — сообщил глава региона.

Данных об атаке беспилотников ВСУ или работе систем ПВО не поступало.

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Последствия взрывов попали на видео. Telegram-канал «Владимирская область Новости» пишет о перекрытии автодороги в Киржач со стороны Москвы. Выехать из района можно. В нескольких поселках Киржачского района объявлена эвакуация, людей вывозят в город на школьных автобусах.

Около 18 часов Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили о повторных детонациях в том же районе.

Что Минобороны РФ сообщило о взрывах во Владимирской области 22 апреля

Российское военное ведомство официально подтвердило информацию о взрывах в регионе. Там сообщили, что в результате возгорания на территории воинской части произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов.

«22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. По поручению министра обороны РФ для установления всех обстоятельств происшествия создана комиссия под руководством замминистра обороны генерал-полковника Андрея Булыги. По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — говорится в публикации Минобороны.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Что известно о причинах взрыва

Детонация могла быть вызвана бытовыми причинами, а не внешним воздействием, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Надо сказать, что на данный момент пока мы не получили точную информацию, что произошло. Если это не подтверждается, то нельзя сказать, что взрывы были от дрона. Возможны какие-то другие причины. Может быть, бытовые проблемы. И вот эти взрывы, они могут быть связаны с детонацией тех снарядов, которые находятся на этом складе или в этом помещении», — пояснил Гончаров.

Он не исключил и украинский след в произошедшем, хотя посчитал его маловероятным.

«Я не хотел, как говорится, такую версию озвучивать, но, возможно, это были какие-то диверсионные акты, которые сделали украинские диверсанты. Мы видим их практически каждый день, по четыре-пять задержаний делает наша ФСБ. Но надеюсь, что все-таки это не диверсии украинцев и не дроны», — резюмировал Гончаров.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Сергей Гончаров

Последствия взрывов 22 апреля во Владимирской области, что известно

Жительница города Юрьев-Польский Владимирской области Светлана рассказала NEWS.ru, что от ударной волны в результате взрывов повыбивало стекла на заводе «Беко». Женщина призналась, что сначала все подумали о мощном раскате грома, однако затем заметили, как под ногами трясется земля.

«Я сначала подумала, что это гром, но мы не поняли, почему земля трясется. Такой грохот, как будто кто-то упал. Несколько раз громыхало», — рассказала женщина.

Другая жительница рассказала, что власти города Киржач во Владимирской области области открыли эвакуационный пункт на базе местной школы. Она отметила, что выехала из города своими силами.

«Мы уехали, но пока не очень далеко, в деревню в районе 20 километров. Может, поедем во Владимир, муж у меня из Москвы едет. Потом, как приедет, будем решать, куда дальше. Родители в эвакуационном пункте работают, потому что [его разместили] на базе школы, в которой я работаю», — рассказала она.

По ее словам, во время детонации боеприпасов трясутся стены домов и других гражданских и социальных объектов.

«Страшно, капец», — поделилась она эмоциями.

Один из боеприпасов упал на частный дом в СНТ «Вязьма» в Киржачском районе, сообщил председатель товарищества Александр Мельников. Детонации не произошло, пострадавших нет.

«В доме людей не было, я стоял, и в пяти метрах от меня снаряд летел. Он пролетел мимо меня, влетел в забор, там пробил дыру, влетел в дом и срикошетил. Детонации не было», — сказал он.

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