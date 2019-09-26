https://static.news.ru/photo/2312c182-e0ec-11e9-9544-fa163e074e61_660.jpg Фото: портал мэра и правительства Москвы

Библиотека проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) пополнилась новыми онлайн-лабораториями по физике и математике. Ими могут воспользоваться как учителя, так и школьники.

По данным департамента образования и науки, работа лабораторий осуществляется на базе интерактивных динамических систем, которые мир признал эффективным средством изучения этих наук. Они имитируют на экране различные инструменты, позволяя собрать электрические цепи, создать чертежи или графики и провести измерения.

Благодаря нововведению ученики смогут провести любые опыты по электродинамике, формировать объекты планиметрии и стереометрии. Педагогам они помогут придумывать собственные интерактивные задания, передаёт mos.ru .

В текущем году планируется добавить в библиотеку онлайн-лаборатории и по другим предметам. Воспользоваться ресурсом могут только авторизованные пользователи, сообщает « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что власти Самарской области начали тестирование системы распознавания лиц в местных школах. Камеры видеонаблюдения с новыми возможностями до конца 2019 года установят в 145 учебных заведениях.