Библиотека проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) пополнилась новыми онлайн-лабораториями по физике и математике. Ими могут воспользоваться как учителя, так и школьники.
По данным департамента образования и науки, работа лабораторий осуществляется на базе интерактивных динамических систем, которые мир признал эффективным средством изучения этих наук. Они имитируют на экране различные инструменты, позволяя собрать электрические цепи, создать чертежи или графики и провести измерения.
Благодаря нововведению ученики смогут провести любые опыты по электродинамике, формировать объекты планиметрии и стереометрии. Педагогам они помогут придумывать собственные интерактивные задания, передаёт
В текущем году планируется добавить в библиотеку онлайн-лаборатории и по другим предметам. Воспользоваться ресурсом могут только авторизованные пользователи, сообщает «
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