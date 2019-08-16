https://static.news.ru/photo/e2800238-c188-11e9-ac57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ряд новых видов состязаний может быть включён в программу Армейских международных игр. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Дальше появятся ночные стрельбы. Я думаю, появятся и другие состязания, — цитирует ТАСС интервью министра телеканалу «Россия 24».

Глава ведомства не уточнил, когда именно новые соревнования будут проводиться в рамках игр, но отметил, что участники настроены на расширение программы «очень серьёзно».

В 2019 году Армейские международный игры состоялись в пятый раз. Они проходили с 3 по 17 августа на территории десяти стран. Как писал News.ru, Шойгу назвал их соревнованием не только команд, но и конструкторских бюро, разрабатывающих военную технику.