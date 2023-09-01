Новые учебники, штрафы и ПДД: как изменится жизнь россиян с 1 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября в России вступило в силу постановление правительства о новых правилах эксплуатации автомобилей. Как изменится жизнь водителей и какие еще нововведения ждут россиян осенью?

Какие запреты вступают в силу с 1 сентября

Начал действовать запрет вешать гаджеты на лобовое стекло автомобиля. В МВД сообщили, что документ запрещает пользоваться видеорегистраторами и прочим оборудованием только в том случае, если они мешают обзору.

С 1 сентября не разрешается использовать летние шины зимой. На них нельзя будет ездить в декабре, январе и феврале. Эксплуатировать автомобиль с шипованными шинами будет запрещено в июне, июле и августе.

Езда с неисправностями обернется штрафом в 500 рублей, а в некоторых случаях и запретом эксплуатации автомобиля.

Начали действовать новые правила перевозок на ж/д транспорте — запрещено пользоваться любыми средствами звукоусиления, кроме наушников и слуховых аппаратов, а также играть на музыкальных инструментах.

В аптеках станут по-новому продавать лекарства — рецептурные и льготные препараты будет невозможно приобрести без документа от врача. Изменения коснутся лекарств, в составе которых есть сильнодействующие яды, психотропные и наркотические составляющие из специального перечня, который утверждает Минздрав. Льготные лекарства без рецепта тоже получить невозможно — их выписывают врачи в государственных больницах и поликлиниках.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие изменения ждут школьников и студентов

С 1 сентября начнет действовать единый стандарт образования, появятся программа профориентации с 6-го класса и новые учебники по всеобщей истории и истории России, где будут главы, посвященные СВО и новым регионам.

У учеников 10–11-х классов появится начальная военная подготовка (НВП). Они будут изучать правила обращения с оружием, основы стрельбы, использование ручных гранат, оказание медицинской помощи, основы применения беспилотников и способы противодействия им.

В школы вернут серебряные медали, наличие которых добавит баллы к результатам ЕГЭ.

С нового учебного года в шести вузах России стартует пилотный проект по совершенствованию уровней образования. Вместо бакалавриата, специалитета и магистратуры устанавливаются базовый и специализированный уровни высшего образования. Также будут обновлены программы аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Кроме того, во всех университетах вводится изучение курса «Основы российской государственности», а дети участников СВО и сами участники смогут переходить с платного обучения в вузе на бесплатное при наличии на бюджетном отделении вакантных мест.

Как изменится работа в службе такси

Изменения коснулись и федерального закона, регулирующего работу таксистов. Теперь перевозить пассажиров смогут водители, работающие как самозанятые, зарегистрировавшие ИП, а также автомобилисты, устроившиеся по найму в одну из компаний. Для получения разрешения на работу им необходимо предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем и права категории В. Кроме того, таксист должен иметь стаж не менее трех лет, справку об отсутствии судимости и выписку из реестра такси. Самозанятым необходимо пройти аттестацию.

Не допускаются к работе в службе такси водители, которых чаще раза в год арестовывали за нарушение правил дорожного движения, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой, похищение и прочее, а также граждане с тремя и более неоплаченными административными штрафами за нарушение ПДД.

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