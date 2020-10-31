Новые требования к ПТС вступили в силу в России

https://static.news.ru/photo/1aa79506-1bf9-11eb-af89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 ноября в России появится новая форма паспорта транспортного средства (ПТС) и его электронная форма, соответствующие изменения закреплены в приказе МВД.

Введение новой формы ПТС предусмотрено приказом «Об утверждении форм документов, идентифицирующих транспортное средство, и требований к ним», который на самом деле вступил в силу еще 1 января 2020 года. Однако пункт о новой форме ПТС был отложен для вступления в силу на 11 месяцев, сообщает РИА Новости.

С 1 ноября к требованиям к ПТС добавляется порядок оформления этого документа взамен утраченного в отношении автомобиля, ранее не состоявшего на учёте. В свидетельство о регистрации теперь будут вноситься другие сведения, как и в графу «Особые отметки» в ПТС. С 1 ноября также вводятся электронные паспорта ТС.

Изменения предполагают, что свидетельство о регистрации и права будут соответствовать не только российскому, но и международному законодательству. Так, в водительских правах помимо наименования документа на французском языке теперь будет стоять и англоязычное название — driving licence.

Как сообщал NEWS.ru, с 1 ноября у всех водителей в России появилась возможность оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного. Оформление ДТП без присутствия сотрудника ДПС возможно через мобильное приложение «Помощник ОСАГО».