Новые температурные аномалии: когда в регионах России наступит зима Метеоролог Тишковец: в Москве зима наступит между второй-третьей декадами ноября

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Этой осенью погода во многих регионах России удивляет. В Москве и Санкт-Петербурге в начале ноября по-сентябрьски тепло, а на юге и вовсе еще не завершился купальный сезон. NEWS.ru узнал у метеорологов, когда ждать зимы жителям разных регионов. Мнения синоптиков на этот счет разделились. Рассказываем подробности.

Когда начнется зима в Москве и Питере

Такого теплого последнего месяца осени в столичном регионе не было давно. 1 ноября температура воздуха в Москве повысилась примерно до +13 градусов, побив рекорд 1934 года на 1,5 градуса. Ночь с 6 на 7 ноября стала самой теплой с 1954 года, температура не опустилась ниже отметки в плюс 9,2 градуса. Предыдущий температурный рекорд был установлен в ночь на 7 ноября 1954-го, тогда столбик термометра не опустился ниже отметки в плюс 6,3 градуса.

Сейчас теплые воздушные массы со Средиземного моря и Атлантики создают в Москве погоду, скорее характерную для конца сентября — днем 9–10, ночью — 5–7 градусов тепла, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, это скоро изменится.

На этой неделе температура в столичном регионе начет постепенно снижаться, но резкого похолодания не будет. Днем ожидается около шести тепла, ночью — два градуса. При этом осадков не прогнозируют — с четверга по субботу атмосферное давление в регионе, напротив, вырастет.

Согласно многолетним наблюдениям, снег в столице ложится в третьей декаде ноября, отметил научный руководитель Гидрометцентра. Но в этом году, возможно это случится позже.

«Пока явных признаков скорого установления снежного покрова в Москве сейчас нет. До середины следующей недели точно никаких предпосылок», — сообщил Вильфанд.

Противоположный прогноз озвучил в беседе с NEWS.ru Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео». По его словам, в начале следующей неделе в Москве надо ждать «репетицию зимы».

«Обойдется правда без сильного снега. Может присыпать слегка, но на первом плане будет понижение температуры до –5 градусов в ночные часы и 0, –2 — в дневные. Снежный покров будет временный», — сообщил он.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Люди на берегу Невы у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге ожидаются аналогичные процессы в атмосфере. Правда, похолодание со снегом туда придет на день раньше — в воскресенье, заявил Шувалов.

В Москве похолодание вновь сменится потеплением в 20-х числах ноября, прогнозирует Александр Шувалов. С юго-запада в столичный регион придет теплый циклон. Настоящая зима же ожидается не раньше декабря. По прогнозу, в первой декаде следующего месяца снег ляжет уже окончательно и на улице установится стойкий «минус».

В Москве устойчивое тепло продержится как минимум две недели, спрогнозировал в беседе с NEWS.ru ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Наступление метеозимы (когда среднесуточная температура переходит устойчиво через ноль в сторону отрицательных значений) сдвинется на 10 суток. Оно ожидается между второй и третьей декадами ноября. Осадки в этой ситуации будут переходить в твердую фазу», — сообщил он.

Метеоролог добавил, что предстоящая зима прогнозируется «теплее нормы» в большинстве регионов.

В каких регионах зима задерживается

Зима немного задерживается в большинстве регионов Центральной России — Курской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Липецкой, Орловской областях. Все они находятся во власти теплого атлантического циклона, отметил Александр Шувалов. В этих краях снег не ляжет раньше декабря. Сейчас там сохраняется достаточно теплая погода. Днем около шести-семи тепла, ночью — два — четыре градуса.

Удивляет температурными рекордами также Северный Урал и северо-запад Республики Саха. В Салехарде, Туре, Тикси держится очень высокая (для начала ноября) температура, добавляет Роман Вильфанд. В этих регионах сейчас на 10–12 градусов выше нормы. Похолодания пока не ожидается.

Где зима уже наступила

Противоположная ситуация в Мурманской, Архангельской областях, на Севере Коми, там уже началась полноценная зима. Температура близка к климатической норме. Днем два — четыре градуса со знаком «минус», ночью — пять-шесть.

Погода в Сибири и на Дальнем Востоке в этом году в рамках климатической нормы. В большинстве регионах уже установился постоянный снежный покров. Морозы до 30 градусов грянули на севере Якутии, в Магаданской области, Забайкалье, Бурятии. На юге Западной Сибири, напротив, наметилась небольшая оттепель. В Новосибирске, Омске, Кемерово в ближайшую неделю около плюс пяти и пасмурно.

Фото: Роман Денисов/Russian Look/Global Look Press Заснеженная улица в городе Полярные Зори в Мурманской облатси

Когда начнется зима на юге России

Жители Краснодарского края в начале ноября еще наслаждались пляжным отдыхом. Температура воздуха там достигала 24 градусов днем. Воды — около 20 градусов.

В этом году были побиты температурные рекорды. В Краснодарском крае 1 ноября воздух прогрелся до +27,3 градуса. В Горячем Ключе температура поднялась до +30,1 градуса. Еще один температурный рекорд побит в Ростове — 1 ноября в регионе зафиксировали температуру +22,2 градуса.

Александр Шувалов назвал такое положение вещей «уникальным». Купальный сезон на Черноморском побережье обычно заканчивается в начале октября. В этом году погода там такая же, как на турецких курортах.

В начале предстоящей недели на юге России намечается небольшое похолодание. Дневная температура на курортах Краснодарского края опустится до 18–20 градусов. А к четвергу и вовсе до 12–14. Но по словам Александра Шувалова, вскоре тепло вновь вернется.

По прогнозам метеоролога, на юге полноценной зимы не будет до Нового года или даже начала января. Только тогда ожидается установление снежного покрова и минусовых температур днем.

Какими были температурные аномалии последних лет

За последние 20 лет климат в России не раз удивлял. Лето 2010 года синоптики признали самым жарким за последнее столетие. Два месяца Центральная часть России оставалась без осадков, на ней были зафиксированы аномально высокие температуры, никогда не отмечавшиеся за все время ведения инструментальных наблюдений — до 45 градусов. Через два года после аномально жаркое лето повторилось на Урале и в Сибири.

В этом же 2012 году случились аномальные морозы в январе 2012 года столбик термометра опустился почти на 12 градусов ниже средней нормы. Например, в Смоленской области до −30 °C, на Камчатке — до −50 °C.

В 2014 году весна в России стала самой теплой за историю наблюдений. По результатам климатического мониторинга, проводимого в Гидрометцентре России, на всей территории России, за исключением нескольких островов на юге Курильской гряды, средняя температура воздуха за март-май 2014 года выше нормы.

Самые заметные аномалии — более +4–6 °С — зафиксированы в Ямало-Ненецком, Таймырском и Эвенкийском автономных округах, а также на западе и в центральных районах Якутии, на севере Иркутской области, в Республике Бурятия и Забайкальском крае. На остальной территории страны отклонения от климатической нормы, как правило, составляли +2-3 °С.

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