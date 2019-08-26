https://static.news.ru/photo/4e5e245a-c899-11e9-91a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Прототипы пяти новых суперсервисов представлены на портале госуслуг России.

Пользователи могут опробовать сервисы «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека», сообщает ТАСС .

Представленные ранее суперсервисы, такие как «Поступление в ВУЗ онлайн», «Рождение ребёнка», «Переезд в другой регион», собрали более 2,5 тысячи отзывов, в массе своей положительных. До конца года на портале планируется представить все 25 запланированных суперсервисов.

Как писал News.ru ранее, законопроект об освобождении владельцев автомобилей от государственных штрафов в случае, если на портале госуслуг информация о совершённом нарушении не появляется в течение 10 дней, внесли на рассмотрение Госдумы депутаты ЛДПР. Документ опубликован в думской электронной базе.