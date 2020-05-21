Новые сроки ЕГЭ могут повлиять на отпуска учителей

https://static.news.ru/photo/0f316e66-9b72-11ea-a6af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Учитель и классный руководитель 11 класса Надежда Иванченко рассказала, что смена даты начала ЕГЭ ставит под вопрос традиционный график отпусков учителей. По её словам, большинство работников образования уже подписали отпуска с 1 июля по 25 августа.

Если экзамены начнутся с 29 июня, то они будут проходить весь июль. Соответственно, неясно, когда учителя будут отдыхать, передаёт «Эхо Москвы».

В речи президента мы не услышали, кто будет работать на Едином государственном экзамене, как это будет организовано и что будет с отпуском учителей, который утверждается заранее и по трудовому законодательству до начала календарного года, — подчеркнула она.

Иванченко добавила, что педагогов всегда задействуют при проведении ЕГЭ.

Как писал NEWS.ru, школьный ЕГЭ стартует 29 июня во всех регионах. По словам президента Владимира Путина, его проведут только для поступающих в вузы. Остальные выпускники школ получат аттестаты без сдачи ЕГЭ.