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Власти Москвы не планируют возводить новые синагоги в спальных районах мегаполиса. Подобных проектов нет, рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Москвы Виталий Сучков.

Таким образом чиновник прокомментировал заявление президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды. Представитель ФЕОР отметил, что Москва нуждается в еврейских центрах — в последнее время к общине присоединилось много людей. Они постепенно приобщаются к иудаизму, посещают праздники, пишет РИА Новости .

Скорее всего, здесь речь идёт о шаговой доступности в спальных районах. Ведь не только иудейские организации, но и другие религиозные организации арендуют какие-то помещения, выкупают, чтобы были молельные комнаты, возможно, речь идет об этом. Не обсуждались те места, где якобы будут построены синагоги, — пояснил Сучков.

Ранее News.ru сообщал, что соборные мечети должны появиться во всех российских городах-миллионниках и региональных столицах. Такую позицию озвучил председатель президиума Духовного управления мусульман и глава Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин.