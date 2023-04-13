Новые штрафы для дачников в 2023 году: что можно и нельзя делать на участке За какие нарушения могут оштрафовать садоводов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Накануне открытия дачного сезона в ряде СМИ появилась информация о новом штрафе в 10 тысяч рублей за мытье машины и ремонт автомобиля на своем участке. Садоводам уже запрещали жечь мусор, жарить шашлыки рядом с домом — ограничения для них вводят едва ли не каждый год. NEWS.ru выяснил, что на самом деле можно и нельзя делать на дачникам на участках и за что их могут оштрафовать в 2023 году.

Можно ли мыть автомобиль на даче?

На днях СМИ сообщили, что россиянам запретили мыть машины на приусадебных участках в 2023 году. По той же информации, ограничения коснулись ремонта автомобилей на прилегающих к дачам территориях. И за первое, и за второе грозит штраф размером от трех до пяти тысяч рублей. Если же действия дачника приведут к загрязнению почвы, наказание возрастет до 10 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба.

На самом деле никаких поправок в КоАП внесено не было, заявил NEWS.ru директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев. По его словам, ряд СМИ лишь напоминали о том, что устраивать импровизированную автомойку или СТО на участке запрещено.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Подобный штраф существует с 2015 года. Он прописан в статье 6.3 КоАП РФ, санкции по ней составляют от трех до пяти тысяч рублей. Запрещается мыть автомобили во дворах, на участках и у водоемов. Кроме того, нарушителям могут вменить статьи 8.13 и 8.42 КоАП РФ, нарушение которых грозит санкцией от 1500 до 2000 рублей.

Запрет на мытье и ремонт автомобилей на дачном участке содержится также в Федеральном законе от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» и статье 8.8. КоАП РФ «Использование земельных участков не по целевому назначению...», сообщил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Нарушителей ждет штраф в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей.

Сколько людей за все эти годы получили реальное наказание за мытье автомобиля?

Это единичные случаи, сообщил Мезенцев. Наказать нарушителей по этим статьям достаточно трудно. Одно дело поймать человека, который моет машину на землях общего пользования. Другое дело — у него на участке за двухметровым забором.

«Эту законодательную норму крайне сложно применять», — отметил эксперт.

Мытье машины — очень расплывчатое понятие в юриспруденции, в этом сходится большинство специалистов. Подобные претензии легко оспорить.

Какие новые запреты для дачников ввели в 2023 году

Никаких новых запретов для дачников пока нет. Наоборот, садоводам сделали послабления. С 1 марта этого года вступили в силу новые, более щадящие правила для любителей загородного отдыха. В МЧС отказались от действовавших жестких нормативов, согласно которым определялось допустимое расстояние для установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы, пишет «Российская газета».

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Разрешенное расстояние от построек до мест разведения огня (мангалов) сократили с 50 метров до пяти. Сжигать мусор, листву теперь можно на расстоянии 15 метров от жилых построек (старая норма — 50 метров). По мнению Мезенцева, таким образом, законодательные нормы привели в соответствие с реальной практикой. Эксперт считает, что «никто на участках в шесть соток не мог выполнить старые нормы, почти все нарушали».

«А тем жителям, которые с головой не дружат, законы не указ», — сообщил он.

Еще одно нововведение: с этого года официально можно разводить на даче кур, уток, индюков, кроликов и прочую мелкую живность. Правда, делать это на продажу запрещено — можно только для собственных нужд.

Что нельзя делать на дачном участке

По-прежнему запрещено складировать мусор на участке, закапывать его в землю или разбрасывать вокруг участка. Штраф за это — от 20 до 50 тысяч рублей. Эти правила регулирует ч. 4 ст. 8.8 КоАП РФ. Кроме того, садоводы обязаны убирать сухостой и так называемые карантинные растения (прежде всего борщевик), в противном случае им грозит штраф в пять тысяч рублей.

Колодцы и скважины без соответствующего сертификата также вне закона. Если нарушение обнаружат, скважину придется ликвидировать и заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Правила недропользования оговорены в ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ.

Еще один запрет, о котором мало кто знает, касается дронов: их нельзя сбивать. Его регулирует закон о неприкосновенности частной собственности, статья 35 Конституции РФ. За повреждение чужого летательного аппарата можно получить штраф до 40 тысяч рублей. Если соседский дрон регулярно летает над вашим участком, необходимо обратиться в Росавиацию.

Какие законы для дачников самые эффективные?

Андрей Туманов считает, что оптимальный вариант — договариваться друг с другом. Он предлагает взять за основу опыт Германии, где соседи подписывают что-то вроде контракта. В документе перечислены действия, которые допустимы и категорически запрещены. То есть это не указы сверху, а договоренность между собственниками участков.

«Это единственное, что можно сделать. Потому что любое СНТ в России — это миллион всяких неустранимых нарушений, которые копились годами. Полиция всем этим занимается крайне неохотно, если вообще занимается», — сообщил эксперт.