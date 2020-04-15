Новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД могут перенести на 2021 год

https://static.news.ru/photo/1537adca-7f25-11ea-b057-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Министерство экономического развития предложило перенести введение новых правил по экзаменам на права в ГИБДД с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года.

Проект постановление внесён в правительство. Мера призвана предотвратить негативные последствия в условиях распространения коронавируса, поскольку автошколы приостановили образовательный процесс.

Перенос реформы позволит им плавно интегрировать изменения процесса обучения и обеспечить своевременную и эффективную сдачу экзаменов для всех новых автолюбителей, — заявили в Минэкономразвития.

Также в министерстве предложили отсрочить введение новых требований на перевозку опасных грузов для грузовых автомобилей до 1 января 2022 года и перенести оснащение грузовиков и автобусов системой ГЛОНАСС на 31 мая 2021 года .

NEWS.ru писал, что из-за вспышки коронавируса экзамены в автошколах были перенесены.

В настоящий момент в России зарегистрировано 24490 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки число заболевших увеличилось на 3388 человек. Излечились 1986, скончались 198 человек. В Москве коронавирус был диагностирован у 14776 человек, 1774 новых случая за последние сутки, 1205 человек выздоровели, 106 умерли.