Новые правила по ОСАГО вступили в силу с 22 августа

Правила получения автомобильной страховки ОСАГО в России изменились в 22 августа. Водители теперь не обязаны предоставлять документ о прохождении техосмотра автомобиля при заключении договора об обязательном страховании. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Автомобильные эксперты уверены , что это очень правильная мера, потому что обязательный техосмотр - это избыточная мера для получения ОСАГО. При этом владелец автомобиля не будет наказан, если при попадании в ДТП у него нет документа о техосмотре.

Решение по этому вопросу было принято властями, чтобы искоренить незаконный бизнес. В Госдуме подчеркнули, что отмену техосмотра поддержали все участники рынка. По словам главы комитета ГД РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова, не менее важная проблема - недостаток станций техобслуживания, которые бы отвечали требованиям закона.

В результате, люди опять же вынуждены покупать диагностические карты, — подчеркнул Аксаков в беседе с РИА Новости.

Ранее представители крупных страховых компаний предупредили о росте цен на ОСАГО на 5–10% уже в этом году. Причина подорожания полисов кроется в увеличении убытков по ним в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.