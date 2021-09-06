Новые правила переселения из ветхого жилья введут в России

Список получателей нового жилья при переселении из ветхого могут расширить в России. В него предлагается включить родителей, детей, бабушек и дедушек, внуков, братьев и сестёр, у которых общие отец и мать, а также усыновителей и усыновлённых, пишут «Известия».
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Наследники, получившие такую квартиру по договору дарения, довольствуются лишь незначительной компенсацией. Законопроект о расширении списка получателей нового жилья при переселении из ветхого может быть рассмотрен обеими палатами в весеннюю сессию. Но при этом подчёркивается, что такая мера может распространяться только на тех граждан, для которых аварийное жильё является единственным.
Ранее сообщалось, что власти разберутся с ситуациями, когда с граждан, переселяемых из ветхого жилья, требуют доплаты. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе прямой линии.