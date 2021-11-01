Новые правила медосвидетельствования водителей заработают с марта 2022 года

Новые правила медицинского освидетельствования водителей могут вступить в силу с 1 марта 2022 года. Ранее их планировалось ввести в действие с 1 января. Соответствующий проект приказа Минздрава опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке к проекту, документ направлен на совершенствование организационных форм и методов раннего выявления употребления психоактивных веществ для обеспечения безопасности дорожного двжиения. В частности, по данным медицинской статистики, доля потребителей наркотиков среди управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения увеличилась с 12,2% в 2013 году до 25,9% в 2020 году.

Проект приказа предусматривает проведение в рамках медицинского освидетельствования соответствующих лабораторных исследований в отношении групп риска, в которые входят водители (кандидаты в водители) транспортных средств с клиническими признаками наркологических расстройств, — говорится в тексте.

Ранее Минздрав ввёл обязательное медицинское освидетельствование водителей и желающих получить права, а также сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Однако затем ведомство приостановило действие своего приказа. Это произошло после того, как президент Владимир Путин потребовал умного подхода к введению новых обследований и раскритиковал резкое повышение стоимости медсправок для ГАИ, вызвавшее появление длинных очередей, в которых люди умирали и теряли сознание.