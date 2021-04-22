Новые правила дорожного движения разработали в РФ

https://static.news.ru/photo/d5c171ba-a3dd-11eb-bbc4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инспекторы ГИББД уже весной 2022 года смогут штрафовать водителей на основании новых правила дорожного движения (ПДД). Их разработали в МВД, сообщает «Коммерсант».

ГИББД намерена расширить список технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация автомобилей. Так, россияне могут получить штраф за использование шипованных покрышек летом, защитные плёнки на стеклах фар, а также за повреждённый бампер.

Проект постановления правительства содержит новый «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, — отмечает издание.

В перечень нарушений также войдут отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера.

Штрафы для нарушителей будут начинаться от 500 рублей, а заканчиваться лишением прав.

Отмечается, что большая часть новых запретов заимствована из техрегламента Таможенного союза от 2011 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проект, предлагающий устанавливать ПДД федеральным законом, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Изменения предлагается внести в закон «О безопасности дорожного движения». Проект предполагает, что ПДД должны устанавливаться в рамках федерального законодательства.