Новые правила дорожного движения разработали в РФ

Инспекторы ГИББД уже весной 2022 года смогут штрафовать водителей на основании новых правила дорожного движения (ПДД). Их разработали в МВД, сообщает «Коммерсант».
ГИББД
Проект постановления правительства содержит новый «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, — отмечает издание.
В перечень нарушений также войдут отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера.
Штрафы для нарушителей будут начинаться от 500 рублей, а заканчиваться лишением прав.
Отмечается, что большая часть новых запретов заимствована из техрегламента Таможенного союза от 2011 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что проект, предлагающий устанавливать ПДД федеральным законом, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Изменения предлагается внести в закон «О безопасности дорожного движения». Проект предполагает, что ПДД должны устанавливаться в рамках федерального законодательства.