Новые поправки в ПДД о стоянке, автобусах и самокатах обнародовал Минтранс

https://static.news.ru/photo/1e070a50-f62f-11ea-b84c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Минтранс подготовил новые поправки в ПДД, касающиеся контроля тонировки автомобиля, зоны действия знаков «Стоянка запрещена» и другие. Изменения коснутся ограничения скорости для автобусов, средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, моноколёс, скейтбордов и других).

Проект занимает 19 страниц и состоит из нескольких блоков. Будет запрещена стоянка и остановка на так называемых островках безопасности, где сейчас происходят наезды на стоящие автомобили, пишет «Коммерсант».

Зона действия знака «Стоянка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка».

Автобусы смогут разгоняться до 90 км/ч только в том случае, если оборудованы ремнями безопасности и исключительно сидячими местами. Все остальные должны будут ездить не более 70 км/ч. Автобусы, перевозящие детей, должны будут использоваться оранжевые маячки.

Появятся знаки «Движение автобусов запрещено» и «Внимание, пассажир». Если такая надпись будет загораться сзади под стеклом автобуса, следующий за ним автомобиль обязан будет остановиться и дожидаться посадки всех пассажиров.

Изменения коснутся и правила контроля тонировки. Если сейчас ветровое стекло должно пропускать не меньше 75% света, то после нововведений этот лимит снизится до 70%, для остальных стёкол нормы нет. Также можно будет использовать любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.

Отдельно оговариваются правила насчёт средств индивидуальной мобильности. Так, ребёнок до семи лет сможет кататься на них только в сопровождении взрослых по тротуарам и пешеходным дорожкам. Подростки от 7 до 14 лет смогут кататься на обозначенных территориях в одиночку.

Дети старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами и тротуарами. Если таких зон нет, им разрешат выезжать на обочину или край дороги при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты. Разгоняться на пешеходных зонах на таком виде транспорта можно будет только до 20 км/ч, кататься в пьяном виде запретят.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Казани Дмитрий Котухов может стать первым россиянином, которого лишат прав за вождение электросамоката в пьяном виде. Такое решение приняли в ГИБДД Татарстана.