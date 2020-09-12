Новые поправки в ПДД о стоянке, автобусах и самокатах обнародовал Минтранс

Минтранс подготовил новые поправки в ПДД, касающиеся контроля тонировки автомобиля, зоны действия знаков «Стоянка запрещена» и другие. Изменения коснутся ограничения скорости для автобусов, средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, моноколёс, скейтбордов и других).
Проект занимает 19 страниц и состоит из нескольких блоков. Будет запрещена стоянка и остановка на так называемых островках безопасности, где сейчас происходят наезды на стоящие автомобили,
Зона действия знака «Стоянка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка».
Автобусы смогут разгоняться до 90 км/ч только в том случае, если оборудованы ремнями безопасности и исключительно сидячими местами. Все остальные должны будут ездить не более 70 км/ч. Автобусы, перевозящие детей, должны будут использоваться оранжевые маячки.
Появятся знаки «Движение автобусов запрещено» и «Внимание, пассажир». Если такая надпись будет загораться сзади под стеклом автобуса, следующий за ним автомобиль обязан будет остановиться и дожидаться посадки всех пассажиров.
Изменения коснутся и правила контроля тонировки. Если сейчас ветровое стекло должно пропускать не меньше 75% света, то после нововведений этот лимит снизится до 70%, для остальных стёкол нормы нет. Также можно будет использовать любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.
Отдельно оговариваются правила насчёт средств индивидуальной мобильности. Так, ребёнок до семи лет сможет кататься на них только в сопровождении взрослых по тротуарам и пешеходным дорожкам. Подростки от 7 до 14 лет смогут кататься на обозначенных территориях в одиночку.
Дети старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами и тротуарами. Если таких зон нет, им разрешат выезжать на обочину или край дороги при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты. Разгоняться на пешеходных зонах на таком виде транспорта можно будет только до 20 км/ч, кататься в пьяном виде запретят.
Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Казани Дмитрий Котухов может стать первым россиянином, которого лишат прав за вождение электросамоката в пьяном виде. Такое решение приняли в ГИБДД Татарстана.
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