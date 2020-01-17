Столичные власти организуют новые маршруты и установят дополнительные остановки общественного транспорта, что позволит горожанам быстрее добираться до метро, Московского центрального кольца и крупных транспортно-пересадочных узлов.
С 18 января на юге города заработает автобусный маршрут № 47, связывающий станцию МЦК ЗИЛ со станцией метро «Технопарк».
Автобусный маршрут Т7 будет курсировать по новому графику. От «Парка Победы» последний транспорт будет отправляться в 22:00 вместо 21:22, а от кинотеатра «Ударник» — в 23:07 вместо 22:30.
Автобусы маршрута № 600 в районе Хованского кладбища начнут возить пассажиров вместо Подмосковной улицы и Проектируемого проезда № 84 по Проектируемому проезду № 35 в обоих направлениях.
Также с 18 января откроются несколько новых остановок: «2-й Красносельский переулок», «Красносельская», «Улица Панфёрова, 4», «Октябрьская», «Курганская улица, 3», «Кинотеатр „Байкал“» и другие,
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