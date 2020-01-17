https://static.news.ru/photo/59ed3ac0-39d9-11ea-825a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные власти организуют новые маршруты и установят дополнительные остановки общественного транспорта, что позволит горожанам быстрее добираться до метро, Московского центрального кольца и крупных транспортно-пересадочных узлов.

С 18 января на юге города заработает автобусный маршрут № 47, связывающий станцию МЦК ЗИЛ со станцией метро «Технопарк».

Автобусный маршрут Т7 будет курсировать по новому графику. От «Парка Победы» последний транспорт будет отправляться в 22:00 вместо 21:22, а от кинотеатра «Ударник» — в 23:07 вместо 22:30.

Автобусы маршрута № 600 в районе Хованского кладбища начнут возить пассажиров вместо Подмосковной улицы и Проектируемого проезда № 84 по Проектируемому проезду № 35 в обоих направлениях.