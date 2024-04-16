«Новые кладбища»: военный эксперт о мобилизации на Украине Военэксперт Литовкин: законом о мобилизации Зеленский подписал Украине приговор

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Законом о мобилизации президент Украины Владимир Зеленский подписал стране приговор, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, новый набор в ряды украинских вооруженных сил не сможет переломить ход СВО.

Эта мобилизация не внесет серьезного перелома в СВО, кроме того, что погибнет еще больше украинских солдат, а агония затянется. Украинское бандеровское руководство подписало себе приговор, который будет приведен в исполнение. У ВСУ нет никаких шансов остановить российскую армию, — заявил Литовкин.

Эксперт отметил, что не хотел бы «говорить про новые кладбища и издеваться над покойниками», упоминая мобилизацию на Украине. Он предположил, что в этот раз мобилизовать будут инвалидов, которые не пройдут медосвидетельствование.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подписанный Зеленским закон о мобилизации «добивает украинцев». Документ предполагает усиление наказания для уклонистов и ужесточение мер проведения мобилизации. Украинское издание «Страна.ua» предполагает, что обновление законодательства в этой части «увеличит коррупцию и расколет общество, но вряд ли поможет с пополнением армии».