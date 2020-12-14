Новые категории москвичей могут записаться на вакцинацию от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1a502dbe-3e01-11eb-a6a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Работники МФЦ, культуры, сферы торговли и услуг могут записаться на вакцинацию против коронавируса, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, запись открыта с 14 декабря.

Все, кто заняты в этих областях, находятся в постоянном контакте с большим количеством граждан. Поэтому для этих категорий создана возможность первоочередной вакцинации, — пояснила она.

Как писал NEWS.ru, 24% россиян считают, что вакцинация от коронавируса поможет остановить пандемию. Они готовы сделать прививку в ближайшее время. 33% опрошенных сомневаются в эффективности массовой иммунизации, 61% опасаются заразиться коронавирусом,

Медики выявили в РФ 27 328 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. За всё время пандемии заразились 2 681 256 граждан. Из них скончался 47 391 (450 за минувшие 24 часа), выздоровели 2 124 797 (18 562).

Количество активных случаев — 509 068. Из московских больниц после исцеления от COVID-19 выписали 4932 пациента. Всего в столице за время пандемии поправились 534,5 тысячи человек.

Власти Москвы, в целях тестирования механизма массовой вакцинации, с 4 декабря открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. С 5 декабря началась работа прививочных пунктов.