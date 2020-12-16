Новые группы граждан смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/b2326eda-4045-11eb-9768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работники промышленности, транспорта и СМИ смогут с 21 декабря записаться на вакцинацию от коронавируса в столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, Москва стала первым городом мира, который начал прививать граждан от COVID-19.

Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги. С понедельника открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации, — отметил он во время осмотра пункта вакцинации в поликлинике № 68.

Собянин добавил, что таким образом активная вакцинация в столице продолжается.

Мэр также напомнил, что в городе работают 70 прививочных пунктов, которые оснащены всем необходимым. На сегодняшний день вакцинацию прошли уже около 15 тысяч человек, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Собянин сообщил, что вводить в столице жёсткий локдаун в связи с пандемией коронавируса нет необходимости. Он заявил, что сейчас в Москве нет того роста заболеваемости COVID-19, как это было весной. Число пациентов с коронавирусом в больницах города стабильно уже 1,5 месяца.

За минувшие сутки в России зафиксировано 28,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели более 2,7 млн человек. Из больниц по выздоровлении за последние 24 часа выписаны 26,4 тысячи пациентов. Всего количество выздоровевших превышает 2,2 млн человек. Число умерших в России за период пандемии составляет 49,1 тысячи человек. Из них 587 скончались за минувшие сутки.