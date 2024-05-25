Новые «Достать ножи», фак Тарасова, обман сестры Фриске: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Актер Дэниел Крейг вернется к роли детектива Бенуа Бланка в новой части «Достать ножи», Telegram-канал Mash сообщил, что экс-супруг Ольги Бузовой и спортсмен Дмитрий Тарасов неприлично повел себя на дороге, а отец Жанны Фриске рассказал, как врачи «угробили» двоюродную сестру певицы Татьяну Гончаренко, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Новое «опасное дело» детектива Бенуа Бланка

Сервис Netflix представил анонс трейлера на YouTube, в котором говорится, что детективу Бенуа Бланку придется расследовать новое дело. Герой Крейга успешно справлялся с не менее сложными задачами в «Достать ножи» (2019) и «Достать ножи: Стеклянная луковица» (2022). Оба фильма удостоились теплого приема критиков и зрителей, а новую часть стоит ждать в 2025 году.

Примечательно, что в тизере не показывают кадры из кинокартины, а лишь представляют логотип фильма с закадровым голосом. Режиссер Райан Джонс уже подтвердил, что материалы по фильму с подназванием «Проснись, мертвец» будут представлены «очень скоро». Пользователи Сети в комментариях к ролику отметили, что заинтригованы анонсом и с нетерпением ждут фильм. На данный момент неизвестно, кто еще из знаменитых актеров сыграет в киноленте.

Известно, что режиссер подтвердил свое намерение снять третью часть франшизы еще в сентябре 2022 года. Возвращение Крейга к роли не было секретом, так как в том же месяце сам актер и Джонсон по отдельности заявили, что примут участие в работе над фильмом. Позднее, в ноябре 2022 года, режиссер рассказал, что готовится к работе над сценарием третьего фильма. Тогда Джонсон утверждал, что уже разработал общую концепцию, поэтому в январе 2023 года он приступил к написанию сценария.

Фото: youtube.com/@Netflix Кадр из фильма «Достать ножи»

В марте 2021 года Netflix купил права на «Достать ножи 2» и «Достать ножи 3» за громадную сумму 469 миллионов долларов. СМИ называли эту сделку «умопомрачительной».

Фак Тарасова из белоснежного Bentley

Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором, как утверждается, экс-футболист и бывший супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов показывает водителю автобуса средний палец. По информации канала, футболиста засняли на Кутузовском проспекте, когда он пытался выехать с тротуара задним ходом.

Канал уточнил, что инцидент произошел в зоне автобусной остановки. По информации Mash, Тарасов требовал уступить ему дорогу и не мог вырулить долгое время. В публикации также уточняется, что водитель автобуса все это время терпеливо ждал, а напоследок получил неприличный жест от футболиста на Bentley.

Примечательно, что на опубликованных кадрах не видно лица спортсмена. На них можно заметить лишь профиль человека, напоминающего Тарасова. На переднем сиденье рядом с мужчиной находится еще один человек, а снимает их другой участник дорожного движения по правую сторону.

Известно, что совсем недавно Тарасов в пятый раз стал отцом. Его супруга модель Анастасия Костенко родила мальчика. Пара назвала второго сына, который появился на свет 15 февраля, Ярославом. Супруги опубликовали ролик, в котором поделились, что среди вариантов также было имя Дмитрий.

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Дмитрий Тарасов

К выбору имени для сына пара подошла серьезно, многодетные родители подготовили воздушные шарики с мужскими именами, которые вместе с детьми стали лопать на камеру. Отмечается, что у пары есть еще трое общих детей: Милана, Ева и Алексей. У Тарасова также подрастает дочь от первого брака — 15-летняя Ангелина.

Вскоре после рождения малыша Костенко попала в больницу. Модель поделилась, что не берегла себя и сильно переутомилась.

«Знаете, я уже начинаю верить в теорию о том, что перед днем рождения человека его ангелы летят на небо отчитываться за пройденный год, и в этот момент именинник ослабевает. Эта теория вполне имеет место, судя по последним событиям», — поделилась она размышлениями.

«Угробленная» и обманутая сестра Фриске

Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске ранее сообщила, что двоюродная сестра артистки Татьяна Гончаренко скончалась от рака. Девушка лечилась в Турции, после чего пошла на поправку.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Жанна Фриске

Отец Фриске рассказал подробности ее лечения, в которых, как оказалось, замешано подпольное лекарство и халатность врачей. Так, по словам мужчины, врачи «угробили девочку», которая могла справиться с заболеванием. Он уточнил, что в Турции Гончаренко лечили не по той истории болезни, а в Израиле использовали подпольное лекарство.

«Сначала Таню обещала вылечить Турция. Но, как оказалось позже, там ее не по той истории болезни лечили. <...> А в Израиле вообще хамы! Брали деньги, покупали какое-то свое лекарство подпольное. Говорили, что оно эффективное, но о нем еще никто не знает. Мы потом у них попросили выписку, они даже не дали ее. Девочку угробили. Она бы еще пожила, если бы нормально лечили. Но нас просто кинули на деньги: Турция — на 78 тысяч долларов, а Израиль — на 38 тысяч долларов», — рассказал Фриске.

По его словам, у Гончаренко обнаружили рак очень давно, тогда еще была жива Жанна. Однако, уточнил он, врачи не обращали внимания на жалобы Татьяны и дотянули до четвертой стадии. Фриске добавил, что отец Гончаренко распродал ради лечения дочери все свое имущество. Какое-то время она лечилась за границей, однако потом ей пришлось вернуться на родину, в Одессу.

«Деньги продолжали собирать через соцсети, но это не приносило результатов. <...> Когда Таня легла в больницу в Одессе, там все было уже запущенно. Печень и кости — все было поражено. Она очень мучилась. Я, честно говоря, уже думал, чтобы она скорее… потому что невозможно было смотреть на это», — поделился мужчина.

Отец певицы уверен, что онкология для его семьи — генетическое заболевание. Он уточнил, что как минимум пять человек, считая Жанну Фриске, скончались от рака. По его словам, если бы у семьи были лишние $100 тысяч, то Гончаренко бы удалось спасти, однако на эти деньги их обманули за рубежом.

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