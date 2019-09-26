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Станция метро «Славянский мир» Коммунарской линии метро Москвы будет расположена на внешней стороне Московской кольцевой автодороги, сообщили в Департаменте строительства столицы.

Поезда будут останавливаться на 42-м километре МКАД, передаёт « Интерфакс ». Строители уже занимаются ограждением котлована и выносят инженерные коммуникации.

Ранее News.ru писал, что строительство сети 4G во всех тоннелях и станциях Московского метрополитена завершилось. Развёртыванием сети занималась МТС. Во время движения поезда пассажиры смогут не только переписываться в мессенджерах и проверять социальные сети, но и играть в онлайн-игры и непрерывно смотреть потоковое видео.