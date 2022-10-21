Новую российскую торпеду испытали на атомных подлодках ГНПП «Регион»: электрическую торпеду ЭТ-1Э испытали на атомных и дизельных подлодках

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Новая электрическая торпеда ЭТ-1Э прошла испытательные запуски на российских атомных и дизельных подлодках, сообщил заместитель главного конструктора Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) «Регион» Дмитрий Бензорук. В разговоре с ТАСС он отметил, что новое оружие проходит по всем требованиям безопасности согласно опытно-конструкторским работам (ОКР).

С точки зрения безопасности она (ЭТ-1Э. — NEWS.ru) соответствует всем требованиям по безопасности размещения на носителях. У нас подтверждена эта безопасность в рамках ОКР, и мы уже при проведении испытаний работали со всех носителей военно-морского флота: с атомных подводных лодок и с дизельных подводных лодок, — заявил Бензорук.

Специалист подчеркнул, что главным преимуществом ЭТ-1Э стали ее улучшенные эксплуатационные характеристики. По словам Бензорука, из-за этого торпеду можно тестировать в цеху, а также проверять все режимы работы. Предыдущие версии торпеды не позволяли проводить проверки перед выдачей на носитель.

За счет этого обеспечивается полноцеховое функционирование: ее можно запустить в цеху, «прогнать» все режимы работы, убедиться в том, что она нормально себя чувствует на всех эволюциях траектории и подтвердить ее работоспособность, — сказал он.

Бензорук отметил, что торпеда ЭТ-1Э может быть оснащена дополнительными модулями благодаря укороченной конструкции. Специалист добавил, что данная торпеда гораздо короче предшествующих образцов.

За счет применения новых технологий удалось сделать ее гораздо короче существующих образцов и получить порядка полутора метров запаса для размещения любого дополнительного оборудования. Она модульного исполнения, она может на себя брать дополнительные модули, — отметил Бензорук.

Электрическая торпеда ЭТ-1Э способна поражать любые надводные, подводные и береговые цели на расстоянии до 18 км, в том числе на мелководье и подо льдом.

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