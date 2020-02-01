https://static.news.ru/photo/bdc357fe-44ed-11ea-938e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что начались работы по проектированию и разработке технологических и технических заданий для Рублёво-Архангельской линии метрополитена.

По его словам, строительство начнётся на рубеже конца 2020 — начала 2021 годов, передаёт ТАСС.

Рублёво-Архангельская линия давно рассматривалась нами в качестве перспективной линии развития метрополитена. На данный момент проведены финальные работы по утверждению трассировки этой линии, — подчеркнул он.

Чиновник отметил, что вынос коммуникации для возведения проекта стартует уже в 2020 году. Линия будет состоять из девяти станций.

Как писал NEWS.ru ранее, новую станцию московского метро «Коммунарка» планируется оформить в стиле биотек — элементы декора будут выполнены в виде объектов живой природы. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, ключевым цветом станции станет зелёный.