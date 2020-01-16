https://static.news.ru/photo/55c4d06c-38ca-11ea-98e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Специалисты компании «ЖКХ Контроль», занимающиеся жалобами россиян на проблемы в жилищно-коммунальной сфере, пришли к выводу, что в этой области сменилась главная проблема. Теперь россиян волнует не цена на коммунальные услуги, а состояние домов.

В течение последних нескольких лет люди жаловались на ошибки в квитанциях, повышение тарифов, стоимость ЖКУ. Но в прошлом году ситуация стала меняться, пишут «Известия».

Если в первых двух кварталах жалобы на цены ещё сохранялись, то с III квартала людей стали волновать качество содержания жилья и плохое состояние домов. Доля таких жалоб по итогам года составила 19%.

Специалисты объясняют смену лидирующей проблемы в жилищно-коммунальной сфере крайней запущенностью в управлении домами. На сегодня законодательство в сфере ЖКХ имеет много противоречий, а нормы и правила сильно расходятся с реальностью.

К примеру, по Жилищному кодексу собственники жилья несут ответственность за содержание общедомового имущества, но по факту это не так. Собственники не имеют эффективных инструментов контроля за управляющими компаниями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по данным Росстата, жилищно-коммунальные услуги в России в декабре 2019 года оказались на 4,3% выше уровня декабря 2018 года. При этом более всего подорожало водоотведение.