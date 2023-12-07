Новости для пенсионеров сегодня, 7 декабря: когда и как повысят выплаты СФР: пенсии за январь поступят россиянам в период с 25 по 29 декабря 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Социальном фонде России рассказали, когда в декабре россияне получат свои пенсии за январь 2024 года. Что об этом известно, какие новости в последнее время выходили о пенсионерах?

Когда пенсионеры получат выплаты за декабрь и январь 2024 года

В декабре 2023 года график пенсий изменился из-за предстоящий новогодних праздников. В ведомстве пояснили, что если дата выплаты выпадает на выходной или праздничный день, то деньги должны быть выплачены заранее.

Гражданам, которые получают денежные средства через кредитные организации, выплата за текущий месяц поступила 1, 5 или 8 декабря, а также ожидается 18 или 22 декабря 2023 года. При этом если доставка пенсии осуществляется через почту, то дата выдачи зависит от графика работы почтового отделения.

Пенсионерам, которые получают финансовые средства через банк в начале месяца, выплаты за январь следующего года поступят с 25 по 29 декабря, так как с 1 по 8 января банковские организации в стране работать не будут.

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец объяснила, что c начала 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам, получающим выплаты по инвалидности и по потере кормильца, проиндексируют на 7,5%.

«Поскольку с 1 января увеличивается размер прожиточного минимума, соответственно, эта категория пенсионеров получит выплаты, проиндексированные на размер индексации прожиточного минимума для конкретного региона», — пояснила она.

Что известно о повышении пенсий в Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что с 1 января 2024 года будет увеличен минимальный размер пенсий с городской доплатой до 24 500 рублей.

Власти города также намерены провести индексацию других социальных выплат, в том числе предусмотренных для многодетных семей.

«Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей в месяц с 1 января 2024 года», — пояснил Собянин.

Также мэр Москвы заявил, что будет проведена индексация единовременных и ежемесячных выплат детям и родителям погибших военнослужащих, семьям с детьми-инвалидами, студенческим и приемным семьям, а также ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Где в России самые большие пенсии

Людмила Иванова-Швец в беседе с NEWS.ru рассказала, что самые большие выплаты производятся в Чукотском автономном округе.

«Такие регионы, как Москва, Московская область, регионы Крайнего Севера, нефтедобывающие регионы, имеют самые большие размеры регионального прожиточного минимума. Так, например, в Ненецком автономном округе он составил 23 985 рублей», — отметила эксперт.

Самая маленькая пенсия в РФ на данный момент зафиксирована в Белгородской области — это 11 019 рублей.

По ее словам, в стране существует большая разница между пенсиями, потому что это аргументируется разной стоимостью потребительской корзины в каждом конкретном регионе России.

Читайте также:

«Скоро будем покупать по одному яйцу»: россияне возмутились ценами на яйца

В ГД предложили увеличить стаж родителям для начисления страховой пенсии

Путин подписал указ о соцвыплатах родителям детей-инвалидов