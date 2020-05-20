Новость об уральской «копии пирамиды Хеопса» назвали фейком

https://static.news.ru/photo/7f887f96-9a42-11ea-8e5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: earth.google.com

Русское географическое общество (РГО) назвало фейком информацию о найденной на Урале «копии пирамиды Хеопса». В организации опровергли изложенные в публикациях факты.

В РГО заявили, что вершина не является рукотворной пирамидой, а подобные формы рельефа встречаются во множестве горных систем. К тому же вершина давно известна, она обозначена на топографических картах, говорится в пресс-релизе, который размещён на портале РГО.

Публикация призвана подогреть интерес к туристической компании, организующей на Приполярный Урал свои коммерческие туры, — предположили в РГО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уральские туристы из клуба «Дикий Север» обнаружили в Югре пирамиду высотой почти 800 метров. Она в два раза больше египетской пирамиды Хеопса. Сооружение было найдено на снимках со спутника на территории Народо-Итьинского кряжа в ходе подготовки к вертолётной заброске.