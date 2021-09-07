Новосибирский учёный предупредил о резком росте больных COVID-19 к декабрю

К декабрю число заражённых коронавирусом в России может возрасти в шесть раз и превысить 100 тысяч человек в сутки. Об этом «МК в Новосибирске» сообщил научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, кандидат биологических наук Сергей Седых. По прогнозу специалиста, такой резкий рост числа заболевших произойдёт в случае плохой эпидемиологической ситуации в четвёртую волну COVID-19.

Седых напомнил, что 1 сентября 2020-го в стране было зафиксировано 4 729 заболеваний за сутки, а 1 декабря — уже 28 145 инфицированных. 1 сентября текущего года было выявлено 18 368 заболевших.

При повторении сценария 2020 года, к началу декабря 2021 уже может быть более 100 тысяч новых случаев, — отметил учёный.

Специалист считает, что, вероятнее всего, к декабрю число заболевших коронавирусом увеличится в два-три раза. Это связано с тем, что сейчас от COVID-19 привито менее 30% граждан.

Ранее руководитель новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич заявил, что пандемия коронавируса продлится пять лет. По его мнению, россиянам осталось пережить ещё пять-шесть волн. Он также предположил, что COVID-19 может внезапно исчезнуть, как это произошло с «испанкой». Эпидемия продолжалась с января 1918 года по 1920-й, а потом исчезла сама. При этом болезнь характеризовалась высокой летальностью и молниеносным течением, никаких предпосылок для её исчезновения не было.