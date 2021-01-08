Новосибирский театр приостановил контракт с балериной Нино Ананиашвили

https://static.news.ru/photo/89fd3e06-5263-11eb-9b52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Руководство Новосибирского театра оперы и балета приостановило действие контракта с грузинской балериной Нино Ананиашвили. Причиной этого стало распространение в СМИ информации о её назначении на должность руководителя театра до официального анонса в учреждении, сообщается на сайте театра.

Поэтому мы вынуждены приостановить действие контракта, заключённого с артисткой, до выяснения всех обстоятельств появления данной информации в публичном пространстве, — говорится в сообщении театра.

По словам представителей учреждения культуры, сообщать имя руководителя театра до официального представления его коллективу является крайней степенью неуважения к артистам труппы.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ананиашвили переедет в Россию и возглавит балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета. Она будет параллельно руководить балетной труппой Тбилисского государственного театра оперы и балеты. В нем она работает с 2004 года.

Как писал NEWS.ru, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал желание Ананиашвили работать в России. Он подчеркнул, что этому нет никакого оправдания.

Балерина является народной артисткой Грузинской ССР и народной артисткой России. Её супруг — грузинский политик, председатель оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Григол Вашадзе. Кандидатом от этой партии на пост премьер-министра в 2020 году выдвигался Саакашвили. Ананиашвили является крестной матерью одного из сыновей бывшего президента Грузии.