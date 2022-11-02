Новосибирский охотник застрелил человека, приняв его за косулю

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В Новосибирской области 46-летний россиянин проходит по уголовному делу об убийстве по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Как пишет Lenta.ru, во время охоты мужчина случайно застрелил человека, перепутав его с косулей. Жертва скончалась на месте.

Согласно информации издания, вечером 29 октября 46-летний россиянин вышел на охоту вблизи села Китерня. Охотник выслеживал косулю, и в какой-то момент в месте, где, по его расчетам, должно было находиться животное, промелькнула тень. Мужчина посчитал, что это была косуля, и нажал на спусковой крючок. Подойдя к месту, куда был произведен выстрел, он увидел тело 40-летнего мужчины. Охотник попытался оказать ему помощь, однако это не привело ни к каким результатам — жертва скончалась на месте.

В настоящее время следствием проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, — цитирует издание сообщение Следственного комитета РФ.

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