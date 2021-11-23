Новосибирская семья провела в океане более двух месяцев из-за COVID-19

Семья Клочковых из Новосибирска уже 77 дней находится на яхте в Тихом океане, потому что страны не позволяют им сойти на берег из-за коронавирусных ограничений. Передать продукты через береговую охрану им тоже отказались, сообщает «МК в Новосибирске». Сейчас путешественники отправились во Французскую Полинезию в надежде, что их примут там.

Их не приняла Новая Зеландия, их не приняли острова Кука, сейчас они заходили на остров Рождества, но везде отказ. Австралия, Новая Зеландия как-то сильно перестраховываются из-за коронавируса. Клочковы пытались объяснить властям на берегу, что они вот уже 77 дней находятся в океане и не являются ни носителями, ни заболевшими. Они чище и безопаснее тех, кто на берегу. Но для этих стран буква закона дороже. Это вопиющее безобразие, — рассказал сын мореплавателя Фёдора Конюхова Оскар.

Клочковы путешествуют на яхте Lady Mary с 2018 года. На её борту капитан Андрей Клочков, его супруга и старший помощник Марина, их дочь и старший матрос Анастасия, а также 10-летняя юнга Лада. Новосибирцы прошли мыс Горн, Антарктиду, точку Немо и Мыс Доброй Надежды, закончить кругосветку они должны были в декабре 2020 года.

Ранее австралийцы возмутились ужесточением правил выезда за границу. По словам экспертов, люди буквально стали заложниками ситуации, находясь практически в ловушке.