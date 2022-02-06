Новосибирск отменил выборы лучшего зверя-талисмана из-за политизации опроса

Мэрия Новосибирска отменила проведение опроса за талисман «новогодней столицы России» по просьбе Новосибирского зоопарка. Как говорится в сообщении на сайте зоопарка, это объяснили «политической окраской», «фарсом» и «оскорбительными мемами», связанными с голосованием.

Новосибирский зоопарк не заинтересован в таком внимании к нашим питомцам, нам не по душе создание оскорбительных мемов, поэтому мы просим остановить опрос и не учитывать его результаты, — говорится в заявлении зоопарка.

Поначалу лидером голосования на сайте мэрии был живущий в Новосибирском зоопарке орангутан Бату. 5 февраля у него было больше 50% голосов. Однако утром 6 февраля аутсайдер голосования снежный барс Саян получил несколько десятков тысяч голосов и в итоге почти сравнялся с лидером голосования, сообщил в Twitter блогер Дмитрий Мишин.

Блогер Илья Варламов на своём сайте написал , что орангутан — «кандидат от народа», и сравнивал ситуацию с нарушениями на выборах. В итоге администрация остановила проведение опроса. Руководство зоопарка также заявило, что блогеры и журналисты призвали аудиторию придать опросу за талисман политическую окраску.

Ранее жюри выбрало талисман для Всероссийской переписи населения 2020 года. Им стала птичка Цыпа ВиПиН, нарисованная иллюстратором из Самары. Среди работ преобладали в основном изображения пернатых: сов, голубей, воробьёв и даже жар-птица. Победивший автор получит награду в 60 тысяч рублей.