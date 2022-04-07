Новосибирцы рассказали, почему продолжают носить маски

Некоторые новосибирцы продолжают носить маски в метро после отмены масочного режима, сообщает «Сиб.фм». Они делают это, заботясь о здоровье, или же из-за сохранившихся в некоторых заведениях правил безопасности.

Я уже привыкла носить маску, и мне так психологически спокойнее — риск заражения ОРВИ минимизирован. В моём возрасте это уже не шутки, так что лучше перебдеть, чем недобдеть! — объяснила пенсионерка из Дзержинского района Галина Викторовна.

А студентка из Центрального района рассказала, что иногда просто забывает снимать маску после того, как выходит из вуза. В нём всё ещё действует масочный режим и проверяют температуру. В транспорте или на улице девушка маску не надевает, заразить кого-то или заболеть сама не боится.

Ранее стало известно, что ношение масок на железнодорожном транспорте остаётся обязательным требованием. До этого РЖД отменили масочный режим на вокзалах и в поездах дaльнего следования.

В Москве масочный режим отменили в середине марта. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил это решение улучшением эпидемиологической ситуации в городе. Также в Москве отменили обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, включая регулярное измерение температуры тела работников.