https://static.news.ru/photo/db868876-d8bc-11e9-89c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Пожилые жители Новокузнецка обнаружили в своих почтовых ящиках рекламные купоны от местных поставщиков ритуальных услуг.

Как сообщил региональный телеканал «Вести-Сибирь» , пенсионерам предлагали скидку в пять тысяч рублей на ритуальные товары, памятники и ряд других предметов и услуг при заказе на сумму от 30 тысяч рублей. Многие местные жители оказались возмущены подобной маркетинговой политикой «ритуальщиков».

У нас очень много пожилых людей, которые на лавочках это дружно обсуждают, и бабушки тоже переживают, что их уже собираются чуть ли не сегодня хоронить, — рассказала телеканалу одна из горожанок.

Добросовестные представители новокузнецкого рынка ритуальных услуг уже заявили, что подобные действия компрометируют всю отрасль. Также специалисты-«ритуальщики» утверждают, что рекламные буклеты нарушают не только нормы морали, но и закон о рекламе. В указанном списке услуг приводятся такие позиции, на которые ритуальное агентство не может сделать скидку по определению — например, на поминальные обеды или отпевание.

В 2020 году средний размер пенсии в России должен составить 16,4 тысячи рублей. Как писал News.ru, цифру озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.