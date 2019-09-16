Пожилые жители Новокузнецка обнаружили в своих почтовых ящиках рекламные купоны от местных поставщиков ритуальных услуг.
Как сообщил региональный телеканал
У нас очень много пожилых людей, которые на лавочках это дружно обсуждают, и бабушки тоже переживают, что их уже собираются чуть ли не сегодня хоронить, — рассказала телеканалу одна из горожанок.
Добросовестные представители новокузнецкого рынка ритуальных услуг уже заявили, что подобные действия компрометируют всю отрасль. Также специалисты-«ритуальщики» утверждают, что рекламные буклеты нарушают не только нормы морали, но и закон о рекламе. В указанном списке услуг приводятся такие позиции, на которые ритуальное агентство не может сделать скидку по определению — например, на поминальные обеды или отпевание.
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