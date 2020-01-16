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Специалисты компании «ЖКХ Контроль», занимающиеся жалобами россиян на проблемы в жилищно-коммунальной сфере, пришли к выводу, что в этой области сменилась главная проблема. Теперь россиян волнует не цена на коммунальные услуги, а состояние домов.

В течение последних нескольких лет люди жаловались на ошибки в квитанциях, повышение тарифов, стоимость ЖКУ. Но в прошлом году ситуация стала меняться, пишут «Известия». Если в первых двух кварталах жалобы...