Новогодняя кремлёвская ёлка получит вторую жизнь в виде сувениров ко Дню Победы. Их изготовят из древесины.
Сувениры будут посвящены памятным событиям и 75-летию Победы. Работы по демонтажу ёлки были завершены минувшей ночью,
Ранее NEWS.ru сообщал, что оставшиеся после новогодних праздников ели, сосны и пихты следует не выкидывать, а сдавать на переработку, чтобы они послужили кормом для животных или стали удобрением. Во многих регионах страны стартовала экологическая акция «Ёлочный круговорот».
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