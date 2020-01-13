https://static.news.ru/photo/5d4a36d6-361f-11ea-8753-fa163e074e61_660.jpg Фото: Типичный Саратов/vk.com

Жительницу Саратова оштрафовали за то, что она ради эффектных кадров оседлала новогоднего оленя. Правда, раскошелиться девушке придётся не только за праздничную смелость, но и за порчу арт-объекта: она в итоге упала вместе с украшенной лампочками фигуркой.

Арт-объект с иллюминацией, который назывался «Горделивый олень», обойдётся провинившейся горожанке в 500 рублей. Такой административный штраф предусмотрен в вынесенном в её адрес постановлении, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу районного суда.

Девушка признала вину. Однако отметила, что сделала это не из хулиганских побуждений, как сказано в материалах дела, а «ради веселья».

Ранее в Саратовской области, как писал NEWS.ru, для украшения новогодней ёлки использовали пластиковые бутылки и DVD-диски. Однако когда местные жители скинулись на традиционные украшения, власти выразили недовольство таким поступком.