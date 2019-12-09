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Количество новогодних корпоративов в российских компаниях в 2019 году будет меньше в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого экспертами сервиса Superjob.

В 2019 году 62% респондентов заявили о готовящемся корпоративе. В 2018-м этот показатель был равен 77%.

Несмотря на сокращение количества корпоративных вечеринок, 28% компаний увеличивают бюджеты на новогоднее торжество. Большая часть мероприятий пройдёт в ресторанах. Кроме того, в компаниях сообщили, что корпоратив собираются организовать в офисе. Также одним из способов проведения праздника стал выезд за город, но о нём сообщили только 3% из тех, кто будет праздновать Новый год с коллегами.

2% предложат необычный вариант празднования: поездку за границу, спортивное мероприятие, поход в баню, сообщает портал Superjob.

Ранее NEWS.ru писал, что Совет Федерации в этом году вновь отказался проводить новогодний корпоратив, а поздравления ограничатся бокалом шампанского за счёт самих сенаторов. Об этом рассказал председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.