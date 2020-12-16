Новогодние утренники для 1–5-х классов в Москве проведут без гостей

https://static.news.ru/photo/c5cd34d4-4036-11eb-aa7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предновогодние мероприятия для учеников 1–5-х классов и дошкольных групп в столице пройдут только в рамках одного класса или группы без присутствия родителей.

В пресс-службе городского департамента образования подчеркнули, что обеспечение безопасности детей в условиях распространения COVID-19 является одной из главных задач, стоящих перед каждой школой.

Поэтому новогодние утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся 1–​5-х классов и воспитанников дошкольных групп будут организованы только в рамках одного класса или одной группы без присутствия родителей, — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что родители смогут увидеть мероприятие на видеозаписи или при помощи онлайн-трансляции, передаёт РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что очные занятия в образовательных учреждениях Москвы вернут после улучшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что подумает над особым видом страхования учителей во время пандемии. По его словам, в настоящее время 70% школ работает в нормальном режиме.