Регионы отменяют новогодние гулянья: что запрещено, какие альтернативы В Петербурге отменили новогодний концерт в знак поддержки жителей Белгорода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям ряда регионов России может грозить наказание за запуск салютов в Новый год. Соответствующий запрет ввели Брянская, Курская, Белгородская, Ростовская и Воронежская области, а также Республика Крым и Севастополь. Кроме того, некоторые города, находящиеся недалеко от зоны проведения специальной военной операции, отменили все массовые новогодние мероприятия. Какие еще действуют запреты и есть ли в них реальная необходимость — в материале NEWS.ru.

Жители каких регионов останутся без новогодних салютов

Власти регионов, которые ввели ограничения, объясняли их требованиями безопасности в связи со спецоперацией. В данных субъектах установлен высокий уровень террористической опасности либо действует режим ЧС.

Власти Уфы отказались от запусков салютов и фейерверков в новогоднюю ночь. Решение принял организационный комитет по подготовке праздника. При этом торжественные мероприятия состоятся. Их проведут на главной площади города.



Мэр города Алексей Копайгородский также сообщил, что новогодних и рождественских салютов в Сочи в этом году не будет. Он уточнил, что все сэкономленные средства планируется направить на поддержку российских военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции на Украине. В то же время он анонсировал новогодние и рождественские мероприятия. В каникулы запланировано свыше 250 событий. Акцент в них будет сделан на укрепление семейных ценностей, отечественную культуру и патриотическую тематику, заявил Копайгородский.

Власти Воронежской области также приняли решение запретить использование пиротехники в предстоящие новогодние и рождественские праздники. Губернатор Александр Гусев выразил надежду на то, что местные жители с пониманием отнесутся к ограничениям.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какое наказание грозит за нарушение запрета на салюты и пиротехнику

В Ростовской области данный запрет будет действовать с 1 декабря 2023 года до 1 марта 2024 года, в Курской — до 25 января 2024 года. В Белгородской области запрет продлится до 26 января 2024 года. При этом в Крыму и Брянской области продолжат действовать ограничения, введенные еще в 2022 году.

При действии «желтого» уровня террористической опасности запуск пиротехники может быть расценен как мелкое хулиганство. При этом сотрудники полиции ранее уже задержали двоих жителей города Усть-Донецка Ростовской области за нарушение этого запрета. В пресс-службе местной администрации сообщили, что нарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере до 2,5 тысячи рублей или лишения свободы сроком на 15 суток. Как отмечалось до этого, ограничение на запуск пиротехнических изделий будет действовать в регионе до 1 марта 2024 года.

Где еще не будет фейерверков?

Власти Санкт-Петербурга отменили новогодний салют. Вице-губернатор Борис Пиотровский предупредил о таком решении 27 декабря. При этом сэкономленные деньги, как он отметил, планировали направить участникам СВО.

«Мы сейчас корректируем планы, превращаем это мероприятие в спокойный праздник с большим количеством развлечений для детей. Внимание будет сфокусировано именно на семейном отдыхе, поэтому целесообразность салюта под вопросом», — заявил Пиотровский.

Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в знак поддержки жителей Белгородской области власти приняли решение отказаться от запланированного 31 декабря ночного концерта на Дворцовой площади. Он отметил, что все праздники для детей в городе пройдут согласно расписанию.

Власти Московской области и столицы также не планируют запускать салюты и фейерверки в новогоднюю ночь. При этом губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что сотрудники правоохранительных органов Подмосковья в новогодний период будут работать в усиленном режиме.

Не будет в этом году и новогоднего приема в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Традиционный прием, который ранее устраивался в конце каждого года, не состоится уже второй год подряд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как трагедия в Белгороде повлияла на проведение праздников

Власти Камчатки сообщили об отмене праздничных салютов из-за обстрела Белгорода. При этом мэр Константин Брызгин добавил, что администрация не станет лишать людей новогодней программы. В частности, ночью на площади будет транслироваться поздравление от воинов с передовой.

«Фейерверк в такой момент неуместен, но новогодняя программа в центре города пройдет. Те, кто придет в новогоднюю ночь на площадь, увидят поздравление наших воинов с передовой и смогут поучаствовать в записи ответного новогоднего поздравления участникам СВО», — написал Брызгин.

Праздничные гулянья в знак солидарности с Белгородом ранее отменили в Магадане. Мэр города Юрий Гришан посчитал неуместным веселиться после случившегося. Такое же решение принял глава Благовещенска Олег Имамаев. Он предложил горожанам отметить Новый год с семьей. При этом салют отменять не стали.

Власти Ельца Липецкой области, помимо отмены новогодних мероприятий, выразили готовность оказать помощь пострадавшему региону.

«Трагедия, которая произошла вчера, никого не оставила равнодушным. В знак солидарности с нашими соседями-белгородцами мы приняли решение отказаться от проведения праздничной программы в новогоднюю ночь. <...> Ни в коем случае это не лишает всех нас праздника. Ведь 2024 год объявлен президентом Годом семьи. Так давайте проведем этот день с самыми близкими и родными людьми», — написала мэр Липецка Евгения Уваркина.

31 декабря власти Тамбова также отменили массовые праздничные гулянья по случаю Нового года. Мэр города Максим Косенков вместо развлечений призвал жителей встретить праздник дома с семьей. В Курске при этом сообщили, что отключат подсветку в знак солидарности с Белгородом.

В каких регионах отменили массовые мероприятия и корпоративы?

В ряде регионов России чиновникам запретили устраивать новогодние корпоративы. Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что подобные мероприятия не отмечались и раньше, когда были «хорошие времена». А глава Крыма Сергей Аксенов назвал масштабное празднование Нового года с корпоративами и салютами неэтичным и некорректным на фоне продолжающейся спецоперации.

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Военный эксперт указал на необходимость введения мер безопасности в регионах РФ

В частности власти Тувы, Калужской области, Якутии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии приняли соответствующие решения. Администрации Ставропольского края и Башкирии рекомендовали отказаться от корпоративов или отмечать их без особого размаха.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, введение дополнительных мер безопасности в России просто необходимо. Он считает, что ВСУ в новогоднюю ночь попытаются нанести удары по различным регионам страны.

Он призвал россиян быть предельно внимательными и осторожными. Также эксперт рекомендовал не устраивать массовых скоплений и по возможности оставаться дома.

«Неслучайно Красную площадь закрыли на новогоднюю ночь. Ведь нельзя исключить, что украинские войска в толпе не устроят диверсию. Они могут кого-то подкупить или обмануть, заставить человека принести на площадь взрывчатку, что приведет к новой трагедии. Находиться в доме безопаснее всего. Панельные дома, например, считаются достаточно надежными и способны уцелеть в случае бомбежки», — объяснил Литовкин.



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