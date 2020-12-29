Самые недовольные новогодней ёлкой живут в Петербурге

https://static.news.ru/photo/cd3454ca-49df-11eb-a189-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Жители Санкт-Петербурга оказались самыми критично настроенными по отношению к главному городскому символу наступающего праздника — новогодней ёлке. Зато в Уфе она пришлась горожанам по вкусу, следует из результатов проведённого исследования.

В самом недовольном ёлкой городе — Северной столице — раскритиковали результат усилий местных властей 38% опрошенных. Похожее мнение выразили жители Волгограда и Перми — в этих городах не оценили праздничную ель 35% и 33% соответственно.

Меньше всего критики высказали жители Красноярска — там всего 11% недовольных, передаёт Lenta.ru.

Впрочем, это вовсе не означает, что остальные — довольны. Красноярск не возглавил рейтинг городов-оптимистов. Больше других восторги главной новогодней елью города высказывали в столице Башкирии — 66% уфимцев оценили старания украшающих позитивно. Далее в рейтинге — Казань и Воронеж с 63% и 62% соответственно. В Красноярске и Нижнем Новгороде положительно оценили главную городскую ель по 59% жителей. Главный символ Нового года понравился большинству новосибирцев (57%) и екатеринбуржцев (55%). Красоту ёлки оценили чуть больше половины жителей Ростова-на-Дону (53%), Омска и Челябинска (по 52%), а также Самары (51%).

В Москве городская ёлка понравилась только 47% опрошенных.

В исследовании приняли участие россияне из 16 крупных городов страны в возрасте старше 18 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ростове-на-Дону двое мужчин и девушка ограбили ёлочный базар. Злоумышленники избили охранника, забрали три ёлки и скрылись.