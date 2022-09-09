Нового короля Великобритании назвали человеком тяжелой судьбы Экс-посол РФ в Лондоне Адамишин: король Карл III — человек с тяжелой судьбой, все время жил в тени Елизаветы II

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Карл III

Новый король Великобритании Карл III, сын ушедшей из жизни 8 сентября Елизаветы II — человек тяжелой судьбы, заявил в беседе с NEWS.ru экс-посол РФ в Лондоне (1994-1997 годы) Анатолий Адамишин. Дипломат добавил, что монарх долгое время находился в тени матери. Кроме то, его старшего сына от принцессы Дианы Уильяма считали более сильным претендентом на престол, подчеркнул собеседник.

Я встречался с Карлом III несколько раз. Он человек тяжелой судьбы. Любовь к нынешней королеве [Камилле] пронес через всю жизнь и добился того, что она стала его женой. Ему тяжело было все время находиться в тени [матери], в то время как начали расти сыновья [от Дианы Гарри и Уильям], говорили, что Уильям посильнее Чарльза и так далее. Но мне кажется, что все закончилось так, как и полагается в английской традиции, — отметил Адамишин.

Экс-посол добавил, что Елизавета II обладала хорошим чувством юмора и «очень быстро схватывала ситуацию». Он вспомнил, как королева не растерялась во время встречи с президентом России Борисом Ельциным, когда тот, произнося тост, «грохнул кулаком по столу».

Елизавета II скончалась в Балморале накануне в окружении членов своей семьи. Ей было 96 лет.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной королевы. Российский лидер отметил, что она пользовалась не только любовью подданных, но и авторитетом на политической арене. Путин назвал смерть Елизаветы II «тяжелой, невосполнимой утратой» и пожелал британцам стойкости и мужества.