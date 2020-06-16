Новое дело завели на сотрудников «Норникеля» после утечки топлива

https://static.news.ru/photo/f954308e-afc0-11ea-8ddb-fa163e074e61_660.jpg Фото: nornickel.ru

Следователи возбудили новое уголовное дело против работников компании «Норникель». Причиной стал сброс сточных вод в водоёмы и почву.

Производство ведётся в отношении неустановленных лиц, занятых в «Норильском никеле» и «Механобринжиниринге», говорится на сайте СК. По версии ведомства, они нарушили нормы при проектировании и возведении места размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики. Предполагаемое преступление было совершено с июня 2017 года по июль 2019 года.

Из-за неправомерных действий этих лиц в почву и реку Томулах сбрасывали сточные воды. В результате природе был нанесён ущерб, который силовики оценили в 154 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что ведомство выступает за ускорение принятия поправок в законодательство о нефтеразливах после ЧП в Норильске.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

Кроме того, 8 июня из-за разгерметизации скважины на Дюсушевском месторождении Ненецкого автономномного округа разлилось десять тонн нефтесодержащей жидкости.

А 5 июня в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа был зафиксирован несанкционированный слив нефтепродуктов на производственной территории АО «РСК Ямала» из резервного трансформатора подстанции «Муравленковская». В результате слива более 7 кубометров нефтепродуктов произошло загрязнение почвы на площади более 0,6 га.