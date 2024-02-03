Новое банковское приложение «Сбера» исчезло из App Store App Store удалил новое банковское приложение «Сбера» «Учет Онлайн»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новая версия мобильного приложения «Сбера» для гаджетов на операционной системе iOS «Учет Онлайн» больше не доступна для скачивания в App Store, сообщила пресс-служба финансово-кредитной организации. В этом убедился корреспондент NEWS.ru. Банк отметил, что пользователи, которые успели установить и зарегистрироваться в новом приложении, смогут продолжать им пользоваться.

Если вы успели установить и зарегистрироваться в «Учет Онлайн» на iPhone, старую версию приложения «Сбербанк Онлайн» можно удалить. Сейчас «Учет Онлайн» уже нельзя скачать в App Store, — говорится в сообщении.

«Сбер» представил новую версию приложения для своих клиентов под названием «Учет Онлайн» 31 января. Оно было доступно пользователям устройств от Apple, работающих на операционной системе iOS. Представители «Сбера» подчеркивали, что это приложение необходимо установить клиентам, которые продолжают пользоваться старыми версиями приложения «Сбербанк Онлайн».

В апреле 2022 года мобильное приложение Сбербанка исчезло из магазина Apple App Store. Это связано с введением санкций со стороны стран Запада. Представители банка подчеркнули, что клиентам по-прежнему доступна веб-версия «Сбербанк Онлайн».