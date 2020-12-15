16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Внешнее управление недопустимо: Новиков оценил закон об иноагентах

13:16, 16 декабря 2020
Сергей Новиков Сергей Новиков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские вправе вводить ограничительные механизмы в отношении иностранных агентов. Такое мнение высказал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Так он прокомментировал поправки, усиливающие законодательное регулирование в этой сфере.

Поскольку это такой законопроект, который препятствует вмешательству во внутриполитическую жизнь России извне, мы, конечно, имеем возможность и право вводить эти ограничительные механизмы для того, чтобы противостоять иностранному влиянию точно так же, как это происходит во всех других странах, — цитирует Новикова РИА Новости.

Он отметил, что таким образом государство охраняет себя от «чужеродного влияния».

Если этим не заниматься и «отдать общественную жизнь на внешнее управление», тогда, по его словам представителя, получится ситуация, аналогичная положению дел бывших республик СССР.

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за злостное нарушение физическими лицами, СМИ и незарегистрированными общественными объединениями требований закона о получении статуса иноагента.

Как пояснил NEWS.ru один из авторов инициативы сенатор Андрей Климов, наказание идёт не за деятельность в качестве иностранного агента, а только за злостное уклонение от регистрации такой деятельности или исполнения своих обязанностей. В то же время эксперты не видят объективных причин для внесения подобных изменений в Уголовный кодекс и считают, что таким образом в стране создаются условия для избирательных репрессий.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео