https://static.news.ru/photo/78a74e28-6798-11ea-b5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В параде Победы 9 мая примут участие новые зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3» и ракетная система дальнего действия С-300В4. Об этом сообщили в Минобороны России.

Зенитная ракетная система дальнего действия С-300В4 и зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» среднего действия войсковой ПВО впервые примут участие в военном Параде на Красной площади, — цитирует сообщение РИА Новости.

В частности, в составе механизированной колонны пройдут четыре самоходные установки ЗРК «Бук-М3», четыре боевые машины ЗРК «Тор-М2», три боевые машины ЗАК «Деривация», четыре пусковые и две пуско-заряжающие установки С-300В4.

Ранее NEWS.ru писал, что 9 мая по Красной площади пройдёт более 250 образцов боевых машин, в том числе исторические или совершенно новые, ранее не демонстрировавшиеся широкой публике. Кроме того, Минобороны покажет новейшие танки Т-14 «Армата», Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ, тяжёлые БМП Т-15 с автоматическим боевым блоком АУ-220М, «Курганец-25» и бронетранспортёр «Бумеранг».