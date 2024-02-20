Новейшие препараты от болезни Альцгеймера оказались опасными для здоровья The Times: новые лекарства от болезни Альцгеймера могут уменьшить объем мозга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новейшие препараты от болезни Альцгеймера, разработанные японскими и американскими специалистами и названые «революционными», оказались опасными для здоровья, сообщает издание The Times со ссылкой на заявления ученых. Исследователи подчеркивают, что лекарственные средства обладают рядом побочных эффектов. В частности, их прием приводит к уменьшению объемов мозга.

Специалисты утверждают, что оба препарата способны замедлять снижение когнитивных функций посредством очищения мозга от токсичных белков. Это делает их относительно эффективными для пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера. Однако польза препаратов ставится под сомнение из-за ряда побочных эффектов. Эксперты отмечают, что они могут не только уменьшить объемы мозга, но и вызвать кровотечение. Специалист британского центра Alzheimer’s Research UK Дэвид Томас отмечает, что такие свойства характерны для препаратов первого поколения.

Они дают относительно скромный эффект и сопряжены с риском серьезных побочных эффектов, которые необходимо полностью изучить, прежде чем те смогут стать доступными для людей, — уточнил он.

Как сообщалось ранее, ученые из США впервые распечатали на 3D-принтере ткани коры человеческого мозга. Опытные образцы функционируют как настоящие, однако они созданы для исследования, а не для помощи в работе мозга. Предполагается, что модели поспособствуют поиску лекарств от болезни Альцгеймера.