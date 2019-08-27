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Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь прокомментировал сообщения о ДТП в Санкт-Петербурге с его участием.

Ничего не произошло. Всё хорошо. Все довольны. Все пляшут и поют, — цитирует Друзя РЕН ТВ. Ранее в Сети появилось фото, на котором видно, как человек, похожий на знатока, стоит...