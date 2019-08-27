Московский аэропорт Шереметьево готовится к запуску третьей взлётно-посадочной полосы. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 1 сентября.
Благодаря новой ВПП воздушная гавань сможет пропускать 90 операций с самолётами в час вместо 55, передаёт АГН «
Ранее, как писал News.ru, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров сообщил, что железнодорожную ветку между южным и северным терминалами аэропорта Шереметьево планируют запустить к 2022 году. Работы ведутся в рамках инвестиционной программы компании.