Новая вспышка коронавируса в Китае оказалась суперзаразной

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Коронавирус, вызвавший вспышку на рынке «Синьфади» в Пекине, более заразен, чем вирус с рынка морепродуктов в Ухани. К такому выводу пришли китайские учёные.

Как заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, в Пекине зарегистрировали 106 заболевших. В Ухани число инфицированных перевалило за сотню толкьо через несколько недель после начала вспышки. Это говорит в пользу того, что инфекция оказалась суперзаразной.

Исследователи заявляют, что новый вирус родом из Европы. Секвенирование генома вируса показало, что инфекция была занесена в страну людьми или через продукты из Европы. Вирусологи отмечают, что распространение эпидемии в Ухани началось в декабре, когда в стране преобладали низкие температуры. Новый вирус распространяется в условиях жары, что говорит о его живучести.

В Пекине меры предприняты вовремя и эффективно. Инфицированные могут проявить симптомы в ближайшие два дня. Если количество случаев не будет сильно возрастать, можно будет говорить, что эпидемия стабилизировалась, — высказал предположение главный эпидемиолог Китайского центра профилактики и борьбы с заболеваниями У Цзунью.

Он подчеркнул, что инфекцию заметили на раннем этапе, благодаря этому возможно будет справиться с ней, не допустив роста заболевших, передаёт «Московский комсомолец».

Ранее, как писал NEWS.ru, ВОЗ запросила у китайских властей отчёт о вспышке коронавируса на крупнейшем пекинском рынке «Синьфади», чтобы выяснить происхождение возбудителя.

Незадолго до этого власти Пекина объявили «режим военного времени», чтобы исключить распространение COVID-19 среди многомиллионного населения города. На рынке выявили около 50 бессимптомных носителей инфекции. К тому моменту в Пекине болели лишь 52 пациента — распространение инфекции в КНР почти остановилось в марте.

Пандемия коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухани. Учёные-медики посчитали источником инфекции мясо летучей мыши, а первым очагом — рыбный рынок. За полгода вирус поразил более 7,9 миллиона человек, 433 тысячи заражённых умерли. Повсеместные карантинные ограничения привели к обрушению нефтяных цен, биржевых котировок и одному из крупнейших экономических кризисов за последние 100 лет.