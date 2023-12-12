Новая версия вакцины «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот

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Первые партии российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот, сообщается в базе данных Росздравнадзора. По информации ведомства, препарат представляет собой векторную вакцину, предназначенную для профилактики заражения коронавирусом.

Спутник Лайт, векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 12 декабря 2023 года, — говорится в базе данных ведомства.

Отмечается, что обновленный вариант вакцины позволяет сформировать иммунитет против последних известных науке штаммов коронавирусной инфекции. Препарат прошел необходимые клинические испытания и был зарегистрирован Министерством здравоохранения РФ.

По словам главы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, эффективность данного варианта препарата достигла отметки 97%. Побочных эффектов от применения вакцины выявлено не было.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что в ближайшее время в гражданский оборот также поступит обновленная версия вакцины «Спутник V». По его словам, клинические испытания препарата планируется завершить до Нового года. Предполагается, что ее начнут применять для иммунизации населения в конце января 2024 года.